Benzina: prezzi poco mossi, verde a 1,883 euro

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Intervento al ribasso sulla rete carburanti. A muoversi oggi è Eni scendendo di 2 centesimi sui prezzi raccomandati di diesel e Gpl. Lo rileva Quotidiano energia, secondo cui, in attesa di recepire i tagli, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano ancora poco mosse.

In base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 31 gennaio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,883 euro al litro (1,882 il dato precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,923 euro.

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,023 euro al litro (contro 2,022). La media del diesel servito è stabile a 2,063 euro al litro.

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,791 e 0,803 euro al litro. Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,024 e 2,255. (ANSA).