Pfizer: ricavi 2022 record oltre 100 miliardi dollari

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Pfizer ha chiuso il 2022 con "ricavi record" per 100,33 miliardi di dollari (92,63 mld euro), in crescita del 23%. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'utile netto è salito del 43% a 31,37 miliardi di dollari e l'utile per azione del 62% a 6,58 dollari (6,07 euro).

Per l'anno in corso il colosso Usa del farmaco prevede ricavi compresi tra 67 e 71 miliardi di dollari (tra 61,86 e 65,55 mld euro) e un utile per azione tra 3,25 e 3,45 dollari (fra 3 e 3,19 euro).

I ricavi da vaccini pero' calano: Pfizer prevede ricavi in calo del 64% a "circa 13,5 miliardi di dollari" per il 2023. Un dato che secondo il colosso Usa del farmaco, sarà destinato a salire nel 2024, "dopo aver raggiunto il punto più basso nel 2023". (ANSA).