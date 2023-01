Mps: Corte Ue respinge ricorso titolari bond Fresh

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - La Corte dell'Ue ha giudicato "irricevibile" il ricorso di un investitore dei bond Fresh di Mps, Anthony Braesch, sul via libera della Commissione all'intervento dell'Italia su Mps. Braesch e gli altri non possono venir qualificati come "interessati" e "parti interessate", secondo la Corte, considerando che l'aiuto di Stato non ha incidenza concreta sulla loro situazione in relazione alla concorrenza. Le misure di condivisione degli oneri non derivano dalla decisione di autorizzare l'aiuto di Stato, ma da atti dell'Italia nella ristrutturazione Mps e la loro legittimità di va contestata dinanzi al giudice nazionale.

