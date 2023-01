Istat: a dicembre +334mila occupati, +37mila sul mese

Gli occupati in Italia a dicembre sono cresciuti di 37mila unità su novembre e di 334mila unità su dicembre 2021.Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale al 60,5%, il livello più alto dal 2004, data di inizio delle serie storiche. Gli occupati complessivi nel mese erano 23.215.000, al livello più alto dopo giugno 2019.

A dicembre 2022 il tasso di disoccupazione è stimato al 7,8%, stabile rispetto a novembre e in calo di un punto percentuale su dicembre 2021. Lo rileva l'Istat sottolineando che i disoccupati nel mese erano 1.960.00 con un aumento di 2mila unità su novembre e un calo di 242mila unità su dicembre 2021. Il tasso di disoccupazione giovanile cala al 22,1% (-0,5 punti sul mese, -4,1 punti sull'anno). Si riduce il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni nel complesso (-54mila su novembre, -225mila mentre il tasso di inattività si fissa al 34,3%.

Su 334mila occupati in più a dicembre 2022 rispetto a dicembre 2021 296mila sono uomini (oltre l'88%) e 38mila donne. Lo rileva l'Istat. Rispetto a novembre si è registrato un aumento di 19mila occupati per le donne e di 18mila per gli uomini. Il tasso di occupazione femminile comunque è in aumento e a dicembre si attesta al 51,3% con un aumento di 0,1 punti su novembre e di 0,5 punti su dicembre 2021. Le donne occupate sono 9.763.000 a fronte di 13.452.000 uomini.