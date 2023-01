Eurocamera, il 2024 sia l'anno europeo della bicicletta

(ANSA) - BRUXELLES, 31 GEN - Più piste ciclabili, parcheggi per bici e un'aliquota Iva ridotta per rafforzare l'industria ciclistica Ue e facilitare la transizione verde: è quanto sollecita la commissione trasporti dell'Eurocamera in un report in cui chiede di trasformare il 2024 nell'anno europeo del ciclismo.

Il testo, adottato con 38 voti a favore e 1 contro sottolinea i vantaggi che la bicicletta potrebbe apportare alla transizione verde ovvero miglioramento della salute, riduzione della congestione stradale e dell'inquinamento acustico, migliore qualità dell'aria e crescita economica. Gli eurodeputati chiedono pertanto alla Commissione di sviluppare una strategia europea per la bicicletta con l'obiettivo di raddoppiare il numero di chilometri percorsi a pedali in Europa entro il 2030.

Stando alla relazione la mancanza di parcheggi custoditi e di piste ciclabili dedicate, ma anche misure insufficienti per prevenire i furti, sono alcuni degli ostacoli che impediscono alla bicicletta di affermarsi come mezzo di trasporto primario nelle città. Pertanto l'Eurocamera chiede alle autorità regionali e locali maggiori sinergie con altre modalità di trasporto, come più posti per le biciclette nei treni e aree di parcheggio più sicure per le biciclette nelle stazioni. (ANSA).