Borsa: Milano solida dopo Wall street, Europa più incerta

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street, con Milano (Ftse Mib +0,5%) che resta di qualche frazione la migliore del gruppo trainata da Unicredit, che corre dell'11% dopo conti record e ottime prospettive sui dividendi.

Londra scende infatti di mezzo punto percentuale, con Parigi, Francoforte, Amsterdam e Madrid che cedono lo 0,3%. In rialzo di circa un punto percentuale Mosca, con il gas che sul mercato di Amsterdam di riferimento per l'Europa sale del 3% a 57 euro al Megawattora.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni si mantiene sui 184 punti base con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,12%.

In questo quadro in Piazza Affari bene anche Bper (+3,4%), con Intesa e Banco Bpm che salgono di due punti e mezzo. Solida Mfe A (+1,8%) dopo l'avvio della fusione per incorporazione di Mediaset Espana (-2,5% a 3,2 euro), mentre Eni, Ferrari e Tenaris cedono circa un punto percentuale e mezzo. Male Leonardo, che perde il 2,5% a 9,3 euro. (ANSA).