Borsa: Europa in calo attende Wall Street, Milano +0,1%

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Le Borse europee proseguono in calo, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I mercati concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare Fed e Bce che tornano a riunirsi in settimana. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro si indebolisce a 1,0833 sul dollaro. Scende l'oro a 1.902 dollari l'oncia (-1,5%).

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,9%. In calo Londra (-0,8%), Parigi e Francoforte (-0,6%), Madrid (-0,4%) mentre è in controtendenza Milano (+0,1%). I principali listini sono appesantiti dall'energia (-1,4%), con il petrolio in netto calo in vista delle indicazioni sulla domanda della Cina e gli orientamenti dell'Opec+. Il Wti scende a 77 dollari al barile (-1%) e il Brent a 84,8 dollari (-0,9%). Tra i comparti azionari sono in flessione anche l'informatica (-1,1%) e le auto (-0,5%).

Vendite sulle utility (-0,5%), con il rialzo del prezzo del gas. Ad Amsterdam il prezzo sale a 58,5 euro al megawattora (+6,2%). Salgono le banche (+0,3%), con i risultati finanziari del 2022 in crescita e con la prospettiva di un aumento dei ricavi per effetto del rialzo dei tassi.

A Piazza Affari prosegue la corsa di Unicredit dopo i conti del 2022. Il titolo guadagna il 10% a 17,52 euro, portandosi ai livelli di maggio 2018. In rialzo anche le altre banche con Banco Bpm (+2,2%), Bper (+2,4%) e Intesa (+1,9%). In fondo al listino Ferrrari (-2,9%), Stm (-2,6%) e Recordati (-2,4%).

(ANSA).