Borsa: Europa apre fiacca, scendono i tassi dei titoli di Stato

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Le Borse europee aprono fiacche con gli investitori che concentrano la loro attenzione su una serie di dati macroeconomici. In vista della riunione della Fed e della Bce si registra un calo dei rendimenti dei titoli di Stato, con il decennale italiano che registra una flessione di 7 punti base attestandosi al 4,1%.

Avvio in lieve flessione per Parigi (-0,1%), dopo i dati sul Pil e l'inflazione, Francoforte e Londra (-0,3%). (ANSA).