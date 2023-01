Auto: mercato Italia peggiore tra big Ue nel 2022, -9,7%

Tra le maggiori economie europee, nel 2022 l'Italia ha fatto registrare il risultato peggiore per le auto immatricolate: sono state 1.316.702, in calo del 9,7% rispetto al 2021. Seguono la Francia (-7,8%) e la Spagna (-5,4%). In positivo invece la Germania, con +1,1%. Sono i dati diffusi dall'associazione dei costruttori europei dell'auto (Acea).



Nel complesso, nell'Unione europea l'anno scorso sono state immatricolate 9.255.926 auto, in contrazione del del 4,6% rispetto al 2021 "principalmente a causa dell'impatto della carenza di componenti durante la prima metà dell'anno". Si tratta del terzo calo annuo di fila nell'Ue.