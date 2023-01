Amazon, record di energia rinnovabile comprata in un anno

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Con oltre 400 progetti a livello globale legati alle energie rinnovabili in 22 Paesi, il portfolio globale di Amazon ha superato i 20 Gigawatt, che potrebbero generare la quantità di energia necessaria ad alimentare 15,3 milioni di abitazioni in Europa. Lo rende noto il colosso dell'e-commerce rilevando che si conferma "il primo acquirente aziendale al mondo per quantità di energia rinnovabile comprata in un anno". Nel 2022, spiega una nota, Amazon ha incrementato la sua capacità di energia rinnovabile di 8,3 gigawatt (Gw) grazie a 133 nuovi progetti in 11 Paesi.

Su un totale di 128 progetti di energia rinnovabile a livello europeo, sale a 22 il numero dei progetti di energia rinnovabile di Amazon in Italia. Tra questi, anche due nuovi progetti fotovoltaici on-site a Roma e a Bitonto (Bari) che si aggiungono ai 17 progetti di energia rinnovabile già esistenti e ai 3 progetti di energia rinnovabile off-site già annunciati, per una capacità complessiva in Italia di oltre 115 Mw, sufficiente ad alimentare oltre 90.000 abitazioni italiane.

Gli acquisti dell'azienda negli ambiti solare ed eolico continuano ad aggiungere energia rinnovabile alle reti elettriche che alimentano le sue attività, inclusi i data center di Amazon Web Services (Aws), i centri di distribuzione di Amazon e i suoi negozi fisici in diverse parti del mondo.

