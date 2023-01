Spread Btp-Bund: fermo a 187 punti base

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Lo spread tra Btp e Bund si ferma, quasi congelato da metà seduta in poi, a 187 punti. Il rendimento invece si apprezza ancora, al 4,18% in attesa delle decisioni di Fed e Bce sui tassi, in arrivo mercoledì in Usa e giovedì in Europa. (ANSA).