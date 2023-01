Settemila sindaci a Roma, Poste lancia piano Polis da 1,2 mld

La platea di 'fasce tricolori' è sconfinata: l'Italia dei Comuni con meno di 15mila abitanti è rappresentata dai settemila sindaci, a Roma alla Nuvola di Fuksas, dove Poste Italiane presenta il Progetto Polis da 1,2 miliardi. Punta sulla rete di uffici postali per "promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli centri urbani e nelle aree interne" realizzando uno 'sportello unico di prossimità', per accedere a servizi della P.a., e la "più grande rete di coworking del Paese", con 250 'spazi per l'Italia'.



Progetto finanziato per 800 milioni dal piano complementare al Pnrr e per circa 400 milioni dall'azienda. Alla 'Nuvola' è prevista anche la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Gli 'uffici Polis', spiega l'azienda, verranno "ristrutturati con un layout innovativo e dotati di una infrastruttura tecnologia e digitale all'avanguardia". Sono 40 quelli già ultimati, 230 cantieri verranno aperti entro febbraio, altri 1500 cantieri saranno avviati entro dicembre. Il piano di investimenti è articolato dal 2022 al 2026.



Negli uffici coinvolti dal piano - viene spiegato - verranno installati 7mila Atm Postamat, 4mila postazioni per l'erogazione di servizi pubblici self service, 500 lockers per la consegna di pacchi, attivi 24 ore su 24. Verranno anche installate 5mila colonnine di ricarica per veicoli elettrici, mille impianti fotovoltaici, mille sistemi di smart building e sensori di monitoraggio ambientale. Sono previsti anche mille spazi esterni attrezzati per accogliere "iniziative culturali, di salute e benessere". I 250 'spazi per l'Italia", creeranno poi una rete di coworking con oltre 10mila postazioni di lavoro e di riunione. 80 saranno realizzati nei Comuni con meno di 15mila abitanti. I primi 37 spazi saranno aperti entro la fine del 2023. Così, evidenzia l'azienda, "Poste Italiane diventerà il primo operatore in Italia nel coworking".