Ryanair: ricavi 3 mesi oltre 2,3 mld, 38,4 milioni passeggeri

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - La compagnia aere irlandese Rynair ha chiuso il terzo trimestre dell'esercizio 2022/2023 con 38,4 milioni di passeggeri, in crescita del 24% e del 7% rispetto all'ultimo trimestre pre-Covid a fine 2020. Sono balzati del 57% i ricavi a 2,31 miliardi, con il ritorno dell'utile a 211 milioni di euro, contro la precedente perdita di 98 milioni. Lo si legge in una nota in cui viene indicato con fattore di carico (load factor) in crescita di 9 punti dall'84 al 93%. Per l'intero esercizio il gruppo di Dublino ha alzato le stime sull'utile tra 1,325 a 1,425 miliardi, contro le precedenti, comprese tra 1 e 1,2 miliardi di euro. (ANSA).