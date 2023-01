Borsa: Milano parte in calo con Tenaris e Moncler, corre Tim

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Avvio in calo per Piazza Affari che, dopo i rialzi della scorsa settimana, si mette in una posizione attendista in vista delle riunioni della Fed e della Bce di metà settimana, dalle quali è attesa una nuova stretta sui tassi. Il Ftse Mib cede lo 0,48%, appesantito dalle vendite su Tenaris (-2,1%), Moncler (-1,6%), Prysmian (-1,1%), Iveco (-1,1%) e Pirelli (-1,1%). Mentre soffrono sia il comparto industriale che i petroliferi, limitano i ribassi le banche dove Mps sale dell'1,2% e Unicredit dello 0,2%, muovendosi in controtendenza. Bene Tim (+4%), con i francesi di Vivendi che non intendono cedere sul prezzo della rete. Fuori dal Ftse Mib ancora giù Safilo (-3,4%) dopo la trimestrale deludente. (ANSA).