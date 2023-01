Aigi presenta i legali d'azienda 'doc'

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Il giurista d'impresa, a cui è preclusa l'iscrizione all'albo forense e negli elenchi speciali, riservati agli avvocati degli enti pubblici, puo' avere da quest'anno una certificazione professionale, promossa dall'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa e attestata dall'ente certificatore Kiwa Italia. "La prima sessione di certificazione si sta concludendo, già entro fine mese avremo i primi giuristi che hanno passato il test per la certificazione.

A febbraio è già pronta a partire un'altra sessione di certificazione e altre ne saranno programmate a stretto giro con un numero di candidature che va oltre le nostre previsioni" spiega all'ANSA il presidente dell'associazione Giuseppe Catalano.

"Il 'cantiere' della certificazione si è aperto nel 2019 e nel 2022 l'Aigi ha approvato il progetto. L'idea da cui siamo partiti - riassume Catalano - è quella di assicurare qualità a una professione in crescita come la nostra, testando con un esaminatore esterno la nostra capacità di seguire l'evoluzione dell'attività e delle competenze richieste; parallelamente l'obiettivo era qualificarci e darci un disciplinare non potendo, allo stato, riconoscerci in un albo. A maggio 2022 è partita la fase operativa, assistiti dall'ente certificatore Kiwa Italia e dalla società di head hunting Badenoch + Clark - LHH Recruitment Solutions (Gruppo Adecco)". (ANSA).