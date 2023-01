Gas: Nomisma, bollette verso -33%, 712 euro di risparmi

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Con il crollo subito a gennaio dal prezzo spot del gas, per il mese di gennaio "dovremo avere un taglio del 33%" delle bollette, dopo l'aumento del 23% di dicembre. Lo stima Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, interpellato dall'ANSA in vista della variazione che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) comunicherà il 2 febbraio sulla bolletta del gas di gennaio per i clienti in tutela. "Per la famiglia tipo si tratta di un risparmio su base annua di 712 euro per consumi tipo di 1400 metri cubi anno", aggiunge Tabarelli. (ANSA).