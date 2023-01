La ricchezza delle famiglie è aumenta nel 2021, ma cala in termini reali

Alla fine del 2021 la ricchezza netta delle famiglie italiane, misurata come somma dei attività reali (abitazioni, terreni) e finanziarie (depositi, titoli, azioni) al netto delle passività finanziarie, era pari a 10.422 miliardi, ossia 176 mila euro pro capite.



La ricchezza è aumentata di oltre 300 miliardi a valori correnti rispetto all'anno precedente (+3%), proseguendo il trend del 2019 non interrotto dalla pandemia.



Lo si legge in una nota Istat-Bankitalia in cui si precisa però che in termini reali la ricchezza si è ridotta dell'1,1%, in controtendenza rispetto al 2020 (+1,7%), e in rapporto al reddito è scesa da 8,71 a 8,66.