Petrolio: prezzi in rialzo, Brent a 87,8 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Prezzi del petrolio in rialzo questa mattina. Il West Texas Intermediate sale dello 0,4 per cento portandosi a 81,36 dollari al barile. Stesso andamento per il Brent del Mare del Nord che si attesta a 87,83 dollari, anche in questo caso in aumento dello 0,4 per cento. (ANSA).