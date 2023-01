Gas: conclude in lieve rialzo a 55 euro al Megawattora

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Prezzo del gas in marginale aumento in chiusura della giornata: ad Amsterdam, mercato di riferimento per l'Europa, il future con scadenza a febbraio ha segnato un rialzo finale dell'1% a 55 euro al Megawattora.

In corso di seduta è stata toccata anche quota 52, correggendo ancora i minimi da inizio dicembre 2021. (ANSA).