Borsa:Asia chiude in rialzo,ottimismo per crescita economica

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi, chiudono in rialzo l'ultima seduta della settimana. Si tratta del sesto rialzo consecutivo con i mercati che si mostrano ottimisti dopo il Pil degli Stati Uniti superiore alle attese. In vista dell'apertura delle Borse europee i future si muovono in terreno positivo.

Chiusura invariata per Tokyo (+0,07%), con l'inflazione che sale ai massimi in quasi 42 anni. Sul mercato dei cambi lo yen perde lievemente terreno sul dollaro, a un valore di 130,10, e sull'euro a 141,40. A contrattazioni ancora in corso salgono Hong Kong (+0,3%) e Seul (+0,6%) mentre è in netta flessione Mumbai (-1,3%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania i prezzi alle importazioni, dalla Francia la fiducia dei consumatori, dalla Spagna la prima stima del Pil del quarto trimestre e dall'Italia il fatturato industriale. Dagli Stati Uniti previsto l'indice di inflazione delle spese di consumo personali, il personal consumption expenditure (Pce), la fiducia dei consumatori e gli indici dei consumi e dei redditi. (ANSA).