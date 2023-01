Borsa: Europa apre debole, cresce l'attesa per Fed e Bce

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Borse europee deboli in avvio di seduta mentre cresce l'attesa per le decisioni che saranno annunciate la prossima settimana dalla Fed e dalla Bce sul fronte dei tassi. L'attenzione degli investitori si concentra sugli Stati Uniti dove, dopo il dato sul Pil, si scommette sulla possibilità di evitare la recessione. Attesa per l'intervento del presidente della Bce, Christine Lagarde, all'international holocaust remembrance day.

Inizio di giornata fiacco per Francoforte (-0,11%), Parigi (-0,15%) e Londra (+0,06%). (ANSA).