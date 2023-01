Tesoro: colloca 5 miliardi di euro di Btp a 7 e 10 anni

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il Tesoro ha collocato oggi, in asta, titoli di Stato per 5 miliardi di euro. In particolare sono stati assegnati 2 miliardi della tranche del Btp 2,5% a 7 anni (rendimento lordo al 3,1%), 1,25 miliardi di euro del Btp 1,5% a 10 anni (rendimento lordo 3,03%) e 1,75 miliardi del Btp indicizzato (rendimento 2,03%). (ANSA).