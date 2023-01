Stm: utile 2022 raddoppia e sfiora i 4 miliardi di dollari

Stm ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi netti in crescita del 26,4% da 12,76 a 16,13 miliardi di dollari (da 11,69 a 14,77 miliardi di euro). Il dato supera le stime indicate lo scorso gennaio tra 14,8 e 15,3 miliardi di dollari (tra 13,6 e 14,07 mld euro).



L'utile operativo è balzato dell'83,5% a 4,4 miliardi di dollari (4,06 mld euro) e l'utile netto è praticamente raddoppiato (+98%) a 3,96 miliardi di dollari (3,63 mld euro). In crescita del 94% a 4,19 dollari (3,84 euro) l'utile per azione. Tutti i dati hanno superato le stime degli analisti.