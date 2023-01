Giorgetti, entro aprile proroga misure contro il caro-prezzi

"Quello che posso confermare è che prima del primo di aprile il governo italiano in qualche modo interverrà per prorogare le misure di mitigazione dei prezzi per famiglie e imprese, probabilmente in una forma diversa rispetto a quella che è stata finora, che era figlia dell'emergenza". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti partecipando all'edizione 2023 di 'Telefisco del Sole 24 Ore'.

"Promuovere la crescita è la via maestra per ridurre il debito", ha aggiunto Giorgetti. "Grande spinta su crescita e investimenti, ma anche la gestione del bilancio che abbiamo dimostrato in questi mesi di condurre con grande responsabilità".

"Si dà per scontato che ci sia stato un ricorso sistematico a plusvalenze fittizie nel mondo delle società" e lo Stato "vuole capire: quindi qui al Mef ne ho parlato anche col collega Leo, stiamo riflettendo se la normativa fiscale fotografa in modo coerente e corretto questo fenomeno. Quindi non escludo anche novità". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti a 'Telefisco' rispondendo sulle plusvalenze delle società sportive. La norma "potrebbe cambiare": "abbiamo avviato un'analisi su un fenomeno che tutti dicano avvenga, ma se è così non credo che lo Stato possa riconoscere l'esistenza di plusvalenze fittizie".