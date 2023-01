Borsa: Milano cresce (+1%) con Stm e Nexi, debole Campari

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - I primi scambi confermano l'avvio di positivo di Piazza Affari, che prova a fare meglio di qualche frazione rispetto alle altre principali Borse europee: l'indice Ftse Mib sale dell'1% , trainato da Stm che dopo i conti cresce dell'8% a 42,8 euro.

Tra i titoli principali bene anche Nexi (+2%), in rialzo dello 0,6% Tim in attesa di novità sulla rete e in calo di un punto percentuale Campari. Spread in marginale ribasso a 178 punti base.

Nel paniere a bassa capitalizzazione, bene Mps che cresce del 3% a 2,17 euro. (ANSA).