Borsa: Europa tiene in attesa dati Usa, Milano +0,8%

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in leggero rialzo, con gli operatori che appaiono in attesa soprattutto dei dati macroeconomici del primissimo pomeriggio dagli Stati Uniti.

La Borsa migliore è di poche frazioni quella di Milano (Ftse Mib +0,8%) spinta soprattutto da Stm in crescita del 6% dopo i conti. Amsterdam sale dello 0,7%, con Parigi e Madrid in rialzo dello 0,6%. Più timide Francoforte (+0,2%), con Londra che cresce di un modesto 0,1%.

Piatta Mosca con il gas in crescita dell'1% a 57 euro al Megawattora, confermando al momento una giornata di modesti movimenti. Sostanzialmente calmo anche lo spread Btp-Bund a 180 punti base.

In questo quadro in Piazza Affari Tod's sale del 5% dopo i conti resi noti ieri a mercati chiusi, con Leonardo, Fineco e Mps che crescono di oltre due punti percentuali. Piatta Tim (+0,1%), Deboli Erg (-1,2%) e Campari, che cede l'1,8%. (ANSA).