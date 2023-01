Altagamma: al via seconda edizione 'Adotta una scuola'

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Ventitre imprese coinvolte nella seconda edizione per oltre 80 classi attivate in due anni. Il progetto Altagamma "Adotta una Scuola", nato nel 2021 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, giunge alla seconda edizione "proseguendo nell'intento di creare un rapporto virtuoso tra scuole tecniche-professionali e il mondo industriale e di rispondere così alle più attuali esigenze delle aziende creative che oggi hanno bisogno di talenti manifatturieri, di "Talenti del Fare". spiega una nota Secondo Matteo Lunelli, Presidente di Altagamma: "Il saper fare è al cuore dell'eccellenza del Made in Italy, è un elemento distintivo delle nostre creazioni e affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni del nostro Paese. Per questo Fondazione Altagamma è impegnata da anni sul tema della formazione e della tutela delle filiere dell'alta industria culturale e creativa italiana e intendiamo proseguire in tal senso. Con il progetto Adotta una Scuola vogliamo valorizzare le conoscenze e le competenze artigianali e tecniche, indispensabili per la nostra industria, coniugando esigenze delle imprese e necessità formative degli istituti" "Lo studio Altagamma-Unioncamere ha evidenziato una rilevante difficoltà a reperire talenti manifatturieri: si stima siano circa 346.000 le figure professionali che serviranno, ma solo 1 su 2 sarà identificata. Un paradosso in un Paese che vede il 23% di disoccupazione giovanile. Siamo orgogliosi che i marchi Altagamma abbiano voluto attivarsi e partecipare al progetto con generosità e spirito di collaborazione" dichiara Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale Altagamma

I sei nuovi marchi che hanno aderito all'edizione 2022/2023 sono Davines, Ferrari Trento, Feudi di San Gregorio, Gucci, Pomellato e Zegna, che portano a 23 le Imprese socie complessivamente coinvolte nel progetto. Oltre 80 le classi sul territorio italiano attivate in due anni. Le nuove Imprese Altagamma si affiancano alle 17 che hanno partecipato alla prima edizione e che proseguono l'impegno per l'anno scolastico 2022/2023. (ANSA).