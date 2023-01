Onu: Pil Italia -0,3% nel 2023, sale dell'1,1% nel 2024

Il pil dell'Italia e' atteso contrarsi dello 0,3% nel 2023, in rallentamento rispetto al +3,7% del 2022, per poi rimbalzare nel 2024 segnando un +1,1%.

Lo rileva il rapporto World Economic Situation and Prospects dell'Onu per quest'anno. "Il pil è atteso contrarsi in Germania, Italia, Svezia e Gran Bretagna nel 2023 in quanto queste economie sono particolarmente vulnerabili all'aumento dei prezzi dell'energia e dei costi di finanziamento", si legge nel rapporto.