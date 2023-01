Missioni Ue e Fmi in Italia, primi incontri di Barbieri

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Agenda fitta nei primi giorni di insediamento alla guida del Tesoro per Riccardo Barbieri.

Proprio questa settimana sono in Italia i rappresentanti della Commissione Ue in vista della messa a punto delle previsioni macroeconomiche invernali ed è contemporaneamente in corso anche la tradizionale missione del Fondo monetario (la prima di due) che porterà alla redazione del consueto rapporto sull'Italia atteso prima dell'estate. In entrambi i casi si tratta di incontri a livello puramente tecnico e proprio per questo al Ministero dell'Economia è coinvolto come di prassi il direttore generale del Tesoro, l'appena nominato Barbieri.

Al centro dei colloqui ci sono, a quanto si apprende, le principali variabili macroeconomiche determinate nell'ultimo anno dalla guerra in Ucraina: dalla bassa crescita all'inflazione, al peso dell'energia all'andamento dei tassi di interesse. (ANSA).