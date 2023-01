Microsoft: problemi per Outlook e Teams, cerca soluzione

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Microsoft ha problemi a livello mondiale con i suoi servizi online, inclusi Outlook e Teams che attribuisce a disservizi di rete. Lo si legge su Bloomberg.

Secondo l'agenzia, i clienti hanno segnalato difficoltà in più aree internazionali a partire dalla prima mattinata per accedere a Microsoft 365, inclusi strumenti di posta elettronica e videoconferenza, con SharePoint Online, OneDrive per Business e Microsoft Graph che sono stati colpiti.

I problemi sono dovuti a "problemi di configurazione della rete" e la società sta lavorando per risolvere il problema, spiega un tweet di Microsoft. (ANSA).