Borsa:Milano chiude poco mossa come l'Europa, pesa l'energia

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - La Borsa di Milano (-0,03%) chiude poco mossa in linea con gli altri principali listini europei. I mercati si sono mossi in un clima di incertezza in vista delle decisioni delle banche centrali sul fronte dei rialzi dei tassi.

In rialzo lo spread tra Btp e Bund che conclude la giornata in rialzo a 179 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,93%.

A Piazza Affari pesa l'energia, con il prezzo del petrolio in rialzo. Saipem cede l'1,8% e Eni lo 0,7%. In controtendenza Tenaris che guadagna lo 0,2%. Scivolano Interpump (-2,9%) e Nexi (-1,8%). Vendite anche sulla Juventus (-0,7%), alle prese con le vicende della giustizia sportiva. Debole Tim (-0,3%), in attesa delle decisioni sul dossier della Rete nazionale.

Giornata positiva per Iveco (+3,1%), nel giorno dell'accordo per fornire 500 autobus elettrici al Belgio, e Leonardo (+2,5%).

Avanzano anche le utility con il prezzo del gas che continua a scendere. Si mettono in mostra Erg (+1,8%), Italgas (+1,2%), A2a e Hera (+1,1%). Bene le banche in attesa delle prossime trimestrali. Acquisti per Banco Bpm e Intesa (+0,4%), Unicredit (+0,3%) e Bper (+0,2%). In controtendenza Mps (-0,6%). (ANSA).