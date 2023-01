Borsa:Europa e future Wall Street in calo, si guarda a Ucraina

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Le Borse europee proseguono fiacche in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in netto calo. Gli investitori concentrano la loro attenzione sugli sviluppi della guerra in Ucraina con l'invio dei carri armati.

Si guarda alle trimestrali dopo alcuni risultati poco brillanti in Usa. Tiene banco anche il tema del rialzo dei tassi con le banche centrali che torneranno a riunirsi la prossima settimana.

Sul fronte valutario l'euro è in lieve flessione a 1,0879 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In flessione Parigi e Francoforte (-0,5%), Milano (-0,4%), Madrid (-0,3%), Londra (-0,2%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto tecnologico (-1,4%). In calo anche le assicurazioni (-0,4%) e le banche (-0,3%). Deboli le utility (-0,1%), con il prezzo del gas che prosegue a 56,5 euro al megawattora (-3,1%). Tiene l'energia (+0,04%), con il prezzo del petrolio il lieve rialzo. Il Wti sale a 80,34 dollari al barile (+0,3%) e il Brent a 86,32 dollari (+0,2%).

A Piazza Affari corrono Iveco e Leonardo (+3%). In luce anche Erg (+1,9%). Nel listino principale in flessione Prysmian (-1,7%). Male anche Stellantis e Pirelli (-1%). Negativa Tim (-0,8%), in vista degli sviluppi sulla Rete nazionale. (ANSA).