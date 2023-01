Borsa: Europa senza smalto, resta lente su banche centrali

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Borse europee senza smalto.

L'attesa è alle prossime mosse delle Banche centrali con la Bce più 'falco' della Fed. Anche il rialzo dell'Ifo tedesco non impatta sugli indici che nel Vecchio Continente (Stoxx 600 -0,15%) si muovono all'insegna della debolezza con le vendite soprattutto sul tech e i titoli legati alla salute.

Poco mossa l'energia con il petrolio in calo (wti a 80 dollari e brent sugli 86 dollari al barile) mentre il gas prosegue nel ribasso. I Ttf dopo un minimo a 55,5 euro viaggiano sopra i 56 euro (-3,7%).

Tra le singole Piazze Francoforte cede lo 0,21% Parigi lo 0,19%, Milano lo 0,1%. mentre Londra è sulla parità (+0,05%). Sul Ftse Mib si sgonfia Amplifon (+0,27%). Allungano, invece, Iveco (+4,,2%) e Leonardo (+2,2%) . Tra i peggiori Diasorin (-1,3%).

Lo spread tra Btp e Bund è a ridosso dei 175 punti con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,84%. Fronte cambi l'euro è in lieve calo sul dollaro con cui scambia a 1,0884. (ANSA).