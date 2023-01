Benzina: Urso, spero non ci sia seconda giornata di sciopero

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso auspica che si riduca la durata dello sciopero dei benzinai. "Mi auguro che non ci sia" la seconda giornata di sciopero "e si riduca il disagio per i cittadini, ancora più significativo nell'eventuale seconda giornata".



Lo ha detto ricordando che è in corso una riunione al ministero. "Il governo è impegnato in maniera continuativa per giungere a un riordino complessivo del settore perché ne ha davvero bisogno", ha sottolineato sulla categoria.