Banche: Federcasse, bene sforzo parlamento Ue su Basilea 3+

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Federcasse, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen "valuta con favore lo sforzo di bilanciamento del Parlamento Europeo" in merito al recepimento delle norme di Basilea 3+. In una nota l'associazione ricorda come la Commissione per i problemi economici e monetari abbia adottato la "Posizione negoziale" del Parlamento europeo sul "Pacchetto bancario 2021". Una "Posizione" che comprende anche una modifica all'art. 97 della Direttiva Ue la quale "inserisce potenziali e significativi alleggerimenti di oneri burocratici impropri per le Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali-Casse Raiffeisen e altre tipologie di banche cooperative e/o locali".

"Federcasse pone particolare attenzione alle decisioni del Parlamento in tema di proporzionalità", ha affermato Augusto dell'Erba, presidente di Federcasse. "Pur essendo non risolutive, procedono nella giusta direzione. Nell'auspicio che vengano accolte dal Consiglio e dalla Commissione in sede di negoziato finale, tali proposte normative dovrebbero aiutare le Autorità di vigilanza a meglio calibrare l'attività di supervisione nei confronti di tutte le banche di minori dimensioni e anche per le banche mutualistiche di comunità quali sono le Banche di Credito Cooperativo, le Casse Rurali e le Casse Raiffeisen" (ANSA).