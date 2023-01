Pichetto, solidarietà a Foti, amore animali esclude violenza

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "A una minaccia così spregevole, non c'è miglior risposta di un impegno politico ancor più forte e determinato. L'amore per l'ambiente e per gli animali sarà sempre agli antipodi della violenza, sia essa fisica o verbale.

Tutta la mia solidarietà al collega Tommaso Foti e alla sua famiglia ". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, commentando la lettera di minacce pervenuta al capogruppo di "Fratelli d'Italia" alla Camera. "Brutto bastardo, faremo ai tuoi familiari quello che volete fare agli animali", si legge nella lettera. (ANSA).