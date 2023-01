Borsa: Milano chiude positiva (+0,24%), balza Intesa, giù Saipem

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Ha chiuso in rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,24%) una seduta non particolarmente vivace. In calo gli scambi, ridotti a 1,66 miliardi di euro di controvalore a causa della chiusura delle borse cinesi, compresa Hong Kong, per la festa del capodanno con il 'dragone'. In calo a 175,7 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, che era salito nella vigilia fino a 181 punti. Il rendimento annuo italiano è sceso oggi di 11,2 punti al 3,9%, mentre quello tedesco ha perso 5,3 punti al 2,144%.

Brillante Intesa Sanpaolo (+2,05%), che secondo gli analisti di CitiGroup risulta essere "adeguatamente capitalizzata".

Un'affermazione che ha favorito anche Unicredit (+1,5%), Bper (+1,43%) e Banco Bpm (+1,27%), mentre non ce l'ha fatta Mps (-0,98%), pur sopra ai minimi di seduta.

Sotto pressione Saipem (-3,35%), più caute invece Eni (-1,53%) e Tenaris (-1,26%), penalizzate dall'inversione di rotta del greggio, che ad un certo punto della seduta ha girato in negativo (-1,74% a 80,25 dollari al barile) in vista delle anticipazioni dell'Api (American Petroleum Institute) sulle scorte settimanali Usa.

Rialzi invece per Prysmian (+1,26%), A2a (+0,77%), Enel (+0,55%) e Terna (+0,41%). Poco mossa Stm (+0,12%) a due giorni dai risultati di fine anno. Deboli poi Mfe (-1,36%), Juventus (-1,03%) e Tim (-0,96%). Tra i titoli a minor capitalizzazione in evidenza lo sprint di Gabetti (+11,11%) e di Kme (+8,41%), mentre sono scivolate Technogym (-4,44%) e Cia (-3,1%). (ANSA).