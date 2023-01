Benzina: Urso, auspico di ridurre i disagi ai cittadini

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha proseguito oggi il confronto con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei distributori di carburante "auspicando che siano ridotti i disagi per i cittadini". Urso, si legge in una nota, nel confermare che sarà mantenuto nel decreto l'obbligo di esposizione del prezzo medio regionale, al fine di favorire la massima trasparenza a beneficio di tutti gli attori, ha presentato nei dettagli i contenuti della proposta emendativa che è stata elaborata sulla base delle interlocuzioni dei giorni scorsi nell'auspicio che questo possa consentire un confronto nel merito. (ANSA).