Balcani: Graziano, nostri cantieri portano sviluppo

(ANSA) - TRIESTE, 24 GEN - Per i "nostri cantieri crocieristici", la maggior parte dei quali si "affaccia sul mar Adriatico, da Trieste a Venezia e ad Ancona", "vi sono possibilità di partenariato ed eventualmente interessi dei maggiori armatori", si tratta però di "possibilità di sviluppo che possono essere portate verso i Balcani". Lo ha detto all'ANSA il presidente di Fincantieri, generale Claudio Graziano, a margine della conferenza nazionale sui Balcani occidentali in corso oggi a Trieste.

Conferenza che "ha trovato Fincantieri in prima linea perché Trieste è la sede storica, ha un legame forte con il Paese, è la porta sui Balcani", ha affermato. "Noi abbiamo già cantieri nei Balcani orientali e occidentali - ha proseguito - ma c'è bisogno anche di operare nei Balcani occidentali nel momento in cui la guerra in Ucraina ha proposto nuove tensioni". Queste "vanno tenute sotto controllo" sia dal punto di vista della "sicurezza militare" che da quello della "sicurezza economica". (ANSA).