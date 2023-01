Auto: Motus-E, a rischio oltre 700 mln Pnrr per elettrico

(ANSA) - TORINO, 24 GEN - L'Italia rischia di non sfruttare gli oltre 700 milioni di euro destinati dal Pnrr alla mobilità elettrica. Criticità operative nei decreti attuativi minano il piano da 21.000 nuovi punti di ricarica finanziato dall'Europa. A lanciare l'allarme è l'associazione Motus-E che offre "massima disponibilità per aiutare il Governo a risolvere la questione, non sprechiamo una grande opportunità industriale per il Paese".

"L'Italia rischia di perdere - sottolinea il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso -un'occasione irripetibile.

La somma a disposizione contribuirebbe a realizzare nella Penisola una rete di ricarica ad alta potenza tra le più capillari d'Europa, alimentando lo sviluppo di nuove filiere nazionali e la creazione di posti di lavoro. Il tempo a disposizione per intervenire è poco, ma l'esecutivo ha tutti gli strumenti e le competenze per risolvere il problema e garantire un utilizzo efficace delle risorse messe a disposizione dalla Commissione Ue. Un'opportunità simile ha riflessi economici positivi sull'intero Sistema Paese oltre a poter dare un deciso impulso alla mobilità a zero emissioni". (ANSA).