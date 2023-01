Gb: sconti su bollette per chi oggi terrà le luci spente

(ANSA) - LONDRA, 23 GEN - Risparmi sulla bolletta a chi terrà oggi le luce spente nel Regno Unito fra le 16,30 e le 18 locali.

E' l'offerta messa sul piatto da National Grid, gestore pubblico delle reti elettriche, per limitare i consumi in una giornata ritenuta campale.

La misura era stata già evocata come possibile all'inizio della stagione, di fronte ai rischi che l'isola - come altri Paesi - è costretta ad affrontare sul terreno delle forniture energetiche: ulteriormente aggravati dalla conseguenze della guerra in Ucraina e delle sanzioni anti Russia, oltre che dal freddo invernale. E' tuttavia la prima volta che entra in vigore nell'ambito di un'allerta consumi mai arrivata finora ai livelli degli scenari potenzialmente peggiori stimati.

Lo schema prevede che gli utenti possano avere fino a un 50% di rimborsi in più rispetto ai piani di contenimento del consumo fissati dal loro contratto negli orari di massima pressione sul servizio. In modo che la rete possa accumulare un risparmio di energia elettrica e tenerlo di scorta. La situazione resta comunque al momento sotto controllo, come conferma la decisione parallela di National Grid di non rimettere in funzione tre centrali a carbone. Centrali designate mesi fa come ipotetica fonte di riserva, in caso d'assoluta penuria e necessità immediata, dopo essere state in passato avviate alla dismissione nell'ambito degli impegni ambientali assunti anche in sede di conferenze internazionali quali la CoP 26 promossa dall'Onu per rispondere alla minaccia dei cambiamenti climatici. (ANSA).