Euro-20: prosegue la ripresa della fiducia dei consumatori

A gennaio l'indice che misura la fiducia dei consumatori nelle prospettive dell'economia ha fatto registrare un'ulteriore ripresa guadagnando mediamente 1,1 punti nei 20 Paesi dell'Eurozona e 1,4 punti nell'insieme dei 27 Paesi Ue.



Lo ha reso noto la direzione Ecfin della Commissione europea in base alla sua stima flash precisando comunque che l'indice - attestatosi a quota -20,9 per l'Eurozona e -22,4 per l'Ue - resta ancora ben al di sotto della media fatta registrare sul lungo termine.