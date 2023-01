Calcio: Juventus male in Borsa (-5%) dopo penalizzazione

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Seduta molto difficile in Piazza Affari per la Juventus dopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima Champions league: il titolo, che a inizio giornata ha faticato a fare prezzo di ingresso, ha chiuso in calo del 5,1% a 0,31 euro, dopo un minimo di seduta a quota 0,28.

Molto forti gli scambi: nella giornata sono passate di mano 34 milioni di azioni della società bianconera, contro i 5,3 milioni di titoli scambiati venerdì. (ANSA).