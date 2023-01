Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo (+1,20%)

(ANSA) - TOKYO, 23 GEN - La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in rialzo, seguendo l'avanzata del mercato azionario Usa in attesa dell'inizio della stagione delle trimestrali societarie e con gli investitori che scommettono su un possibile rallentamento della stretta monetaria da parte della Federal Reserve. In apertura l'indice Nikkei segna un aumento dell'1,20% a quota 26.871,42, con un guadagno di 317 punti. Sul fronte delle valute lo yen si indebolisce a 129,30 sul dollaro e a 140,50 sull'euro. (ANSA).