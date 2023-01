Balneari: Ue, in contatto con l'Italia su attuazione impegni

La Commissione europea è "in contatto con le autorità italiane" anche in vista dell'attuazione dei loro impegni". Lo ha detto una portavoce dell'esecutivo Ue rispondendo a una domanda sulla possibilità che il governo proceda con una nuova proroga delle concessioni balneari oltre il 2023.



"Stiamo seguendo molto da vicino" le "recenti discussioni in Italia sulla riforma della legge sulla concorrenza adottata lo scorso anno e anche quale potrebbe essere l'impatto" per le "concessioni balneari", ha evidenziato. Bruxelles ha aggiunto che le concessioni balneari non fanno parte formalmente degli obiettivi del Pnrr.