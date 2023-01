Confesercenti, nel 2022 bruciati 41,5 miliardi di risparmi

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Tra caro-energia ed inflazione, nel 2022 le famiglie italiane sono state costrette a bruciare 41,5 miliardi di risparmi nel tentativo di conservare il proprio tenore di vita, ormai assediato dai costi incomprimibili. La quota familiare assorbita da spese per utenze e abitazione dovrebbe attestarsi quest'anno sul 45,8% del totale mensile. Nel 2019 era il 35%. A stimarlo è Confesercenti. Una situazione che pesa soprattutto sui redditi medio-bassi. Per le famiglie meno abbienti, circa 10,5 milioni, i costi fissi varranno quest'anno la metà dell'intera spesa mensile, riducendo ancora di più lo spazio per le altre spese.

Anche il potere d'acquisto viene sempre più eroso: alla fine del 2023 per i lavoratori dipendenti risulterà inferiore di 2.800 euro rispetto al 2021, mentre per i lavoratori autonomi calerà di 2.200 euro, stima inoltre Confesercenti. (ANSA).