Gas: freddo spinge prezzi, ad Amsterdam risale a 64 euro

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Il prezzo del gas si conferma in crescita, dopo il crollo dell'ultimo periodo per effetto di temperature più miti della media stagionale.

L'aria fredda che attraversa in questi giorni l'Europa spinge i Ttf ad Amsterdam a 64 euro al megawattora con un rialzo di quasi il 6%, limando la flessione da inizio anno al 16 per cento.

In crescita le quotazioni anche sulla Piazza di Londra: +5,5% a 161 penny per mille unità termiche britanniche (Mbtu). (ANSA).