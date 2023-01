Cambi: euro in lieve rialzo sul dollaro a 1,0839

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Quotazioni dell'euro in lieve rialzo sul dollaro questa mattina in avvio di giornata. La moneta unica europea passa di mano a 1,0839 a fronte del valore di 1,0831 di ieri sera a New York. Euro in calo sullo yen a quota 139,70.

