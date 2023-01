(ANSA) - MILANO, 20 GEN - La Borsa di Milano apre in rialzo.

Il Ftse Mib sale dello 0,66% a quota 25.766 punti.

In testa Saipem (+3,9%) che si è aggiudicata due contratti per 900 milioni dollari. Tra gli altri bene Tim (+1,4%) e Banco Bpm (+1,5%). (ANSA).