Bankitalia: inflazione frenerà consumi famiglie nel 2023

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il caro prezzi nel 2023 frenerà i consumi delle famiglie che lo scorso anno erano volati anche per il ritorno alle abitudini di spesa precedenti la pandemia. Come si legge nel bolletino economico della Banca d'Italia, i consumi saliranno dell'1,5%, dopo il +4,6% dello scorso anno, "principalmente a seguito dell'effetto di trascinamento determinato dalla forte espansione dell'anno precedente". Nel biennio 2024-25 "rallenterebbero poco al di sotto dell'1%. Il tasso di risparmio, diminuito al 7,1 per cento nel terzo trimestre del 2022, scenderebbe ancora nell'anno in corso, per recuperare solo parzialmente nel biennio successivo. (ANSA).